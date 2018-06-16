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Собянин встретился с командой волонтеров своего избирательного штаба
16 июня 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Собянин в своем предвыборном штабе встретился с волонтерами. Он поблагодарил всех, кто поддержал его выдвижение на пост мэра столицы и сказал, что трудная предвыборная работа – это важный шаг по улучшению жизни самих москвичей.
«Скажу вам спасибо за то, что записались в наш штаб волонтерами. Это очень сложная, непростая работа. По сути дела, вы разделили часть ответственности за все, что происходит в городе, со мной. Я очень благодарен вам. Я прибавил вам работы. Я выдвинулся не от партии, а от москвичей. Для этого нужно собрать 36 тыс. подписей. Конечно, это тяжелая, сложная работа. И я прошу, чтобы вы ее выполнили честно и ответственно», - сказал Собянин.
Действующий градоначальник отметил, что важно не только собрать подписи, главное в работе волонтеров - собрать наказы горожан: выяснить их пожелания, услышать проблемы. Все это нужно для того, чтобы всем вместе составить новую программу развития города, чтобы он стал таким, каким его хотят видеть москвичи. «Так как мы люди ответственные и любим свой город, мы вместе должны сформировать такую программу, которая была бы реальна и абсолютно двигала бы наш город вперед, чтобы не застывал наш город, чтобы улучшался с каждым годом, чтобы в нашем городе было жить уютно всем», - цитирует Сергея Собянина Агентство городских новостей «Москва».
Волонтеры попросили возможность самим выбрать дизайн формы, в которой они будут работать, на что мэр естественно ответил согласием. Кроме того, он поддержал и предложение активистов создать мобильное приложение для удобства общения и работы и даже выразил желание постоянно поддерживать связь со всеми участниками сообщества. «Давайте создадим такую платформу и будем переписываться, общаться и делиться своими впечатлениями», - сказал он волонтерам, потому что уверен, что именно активные граждане, рядовые жители, готовые помогать и участвовать в жизни города и делают мегаполис живым, настоящим городом с душой.
«Казалось бы, город богатый: он и сам может выполнить любую работу, нанять подрядчиков ухаживать за пожилыми, больными, за брошенными животными и так далее и тому подобное. Но вы знаете, если город будет так делать без участия волонтерского движения, это будет город без души. Вы вносите совершенно неповторимую атмосферу во все, что делается в городе. Это очень важно. Вы - душа города. Вы - доброта. Вы - любовь города. Спасибо вам, друзья», - уверен столичный градоначальник.
Напомним, Сергей Собянин принял решение участвовать в выборах мэра столицы в порядке самовыдвижения. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.
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