Глава Агентства инвестразвития региона и один из кандидатов на кресло руководителя города Миасса Челябинской области Анатолий Лобко подчеркнул в интервью одному из СМИ, что работа мэром Миасса для него – очень интересный проект с точки зрения управленческого опыта.

Он добавил, что перед предполагаемыми членами новой команды, которая будет руководить Миассом, стоят амбициозные задачи, и город может стать серьезной точкой роста для всего южноуральского региона.