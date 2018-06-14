Анатолий Лобко: "Работа мэром Миасса для меня – очень интересный проект"
14 июня 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Агентства инвестразвития региона и один из кандидатов на кресло руководителя города Миасса Челябинской области Анатолий Лобко подчеркнул в интервью одному из СМИ, что работа мэром Миасса для него – очень интересный проект с точки зрения управленческого опыта.
Он добавил, что перед предполагаемыми членами новой команды, которая будет руководить Миассом, стоят амбициозные задачи, и город может стать серьезной точкой роста для всего южноуральского региона.
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