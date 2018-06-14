Киев стягивает военных к границам России, заявили в Госдуме

Создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря у границ Российской Федерации вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР). Эксперт объяснил промедление собравшейся вторгнуться в Донбасс украинской армии

Эти действия говорят о сознательной игре Киева для Запада, чтобы обострить отношения с Россией. Как напомнил Руслан Бальбек, Киев размещает близ российских границ и штурмовую авиацию, из-за этого Москва должна задуматься о дополнительных вариантах обороны полуострова.

Ни ЧМ-2018, ни "истерики" западного истеблишмента не смогут заставить РФ при агрессии со стороны Украины "сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии", отметил депутат в беседе с РИА Новости.

Как сообщалось ранее, захват Украиной российских судов в Азовском и Чёрном морях, а также угрозы Киева атаковать Крымский мост вынудили наш флот предпринять активные действия. В Керчь из состава Каспийской флотилии прибыли три артиллерийских катера.