//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Буланова и Радимов снова вместе, считают поклонники
- Поклонники обсуждают новую прическу Юлии Барановской
- Дочка Пугачевой рассказала о встрече с осьминогом: "у детей мегасобытие"
- Результаты ДНК-тест сына Сергея Зверева заставили юношу разрыдаться
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
//самое читаемое
//Политика 13+
Киев стягивает военных к границам России, заявили в Госдуме
14 июня 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
Создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря у границ Российской Федерации вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).
Эти действия говорят о сознательной игре Киева для Запада, чтобы обострить отношения с Россией. Как напомнил Руслан Бальбек, Киев размещает близ российских границ и штурмовую авиацию, из-за этого Москва должна задуматься о дополнительных вариантах обороны полуострова.
Ни ЧМ-2018, ни "истерики" западного истеблишмента не смогут заставить РФ при агрессии со стороны Украины "сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии", отметил депутат в беседе с РИА Новости.
Как сообщалось ранее, захват Украиной российских судов в Азовском и Чёрном морях, а также угрозы Киева атаковать Крымский мост вынудили наш флот предпринять активные действия. В Керчь из состава Каспийской флотилии прибыли три артиллерийских катера.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Госдеп отверг обвинения в подготовке провокации с химоружием
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Здоровье
Учеными разработан препарат для борьбы с неизлечимыми формами рака
//Культура
//Общество
//Новости партнеров
//Культура
//Общество
Дмитрий Песков прокомментировал совет депутата россиянкам перед ЧМ
Медведев: Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной
//Общество
В России 50 миллионов бедных на грани нищеты ждут правительственных предложений
//Новости СМИ2
//В мире
Оригами по-американски: запущен самый большой в мире самолет из бумаги
//Культура
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Севастопольский лагерь «Ласпи», где массово отравились дети, прекратил работу
//В мире
//Общество
Правительство рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
//В мире
//В мире
//Наука
На Красной планете разразилась буря, работа марсохода Opportunity нарушена
//Здоровье
//Здоровье
//История
//Шпионаж
//Спорт