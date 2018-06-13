Порошенко выразил благодарность Европарламенту за выделение €1 млрд
13 июня 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Пётр Порошенко выразил благодарность после того, как депутаты Европарламента приняли решение о выделении Украине €1 млрд. Он теперь ждёт одобрения в скором времени окончательного решения со стороны Совета ЕС.
Как написал украинский лидер в Facebook, "это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформы".
Как сообщалось ранее, Европарламент одобрил выделение Украине новой программы макрофинансовой помощи размером в 1 миллиард рублей. Голосование прошло в ходе пленарной сессии. За принятие пакета документов высказались 527 человек.
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