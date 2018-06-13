Порошенко выразил благодарность Европарламенту за выделение €1 млрд

Пётр Порошенко выразил благодарность после того, как депутаты Европарламента приняли решение о выделении Украине €1 млрд. Он теперь ждёт одобрения в скором времени окончательного решения со стороны Совета ЕС.

Как написал украинский лидер в Facebook, "это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформы".

Как сообщалось ранее, Европарламент одобрил выделение Украине новой программы макрофинансовой помощи размером в 1 миллиард рублей. Голосование прошло в ходе пленарной сессии. За принятие пакета документов высказались 527 человек.