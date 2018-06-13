В Европарламенте одобрили финпомощь Украине в размере до миллиарда евро

Европарламент одобрил выделение Украине новой программы макрофинансовой помощи размером в 1 миллиард рублей. Голосование прошло в ходе пленарной сессии. За принятие пакета документов высказались 527 человек.

Против проголосовали 124 депутата, ещё 29 воздержались. Документ, который подтверждает оказание макрофинансовой помощи, будет, вероятнее всего, подписан не раньше, чем в июле 2018 года. Средства Украине переведут в несколько траншей. Указанная сумма поступит на счет в течение 2 лет.

Отметим, что Украина уже в третий раз получает европейскую помощь. Деньги предназначf.ncz для проведения антикоррупционных реформ в стране.