Пашинян заявил о начале нового этапа отношений России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в ходе встречи с новым послом РФ Сергеем Копыркиным, что отныне в отношениях между двумя странами начался новый этап.

«Пашинян поздравил Копыркина с назначением и выразил уверенность, что в результате его сотрудничества с правительством армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться», - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, в свою очередь, заверил армянского премьера, что готов активно сотрудничать с правительством для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

«Пашинян подчеркнул, что в дружественных и союзнических отношениях России и Армении начался новый этап. Правительство Армении заинтересовано в развитии взаимодействия во всех сферах», - говорится в пресс-релизе.

Никол Пашинян также подчеркнул важность повышения эффективности интеграционных процессов, передает РИА Новости.