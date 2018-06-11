Пашинян заявил о начале нового этапа отношений России и Армении
11 июня 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в ходе встречи с новым послом РФ Сергеем Копыркиным, что отныне в отношениях между двумя странами начался новый этап.
«Пашинян поздравил Копыркина с назначением и выразил уверенность, что в результате его сотрудничества с правительством армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться», - сообщает пресс-служба правительства Армении.
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, в свою очередь, заверил армянского премьера, что готов активно сотрудничать с правительством для дальнейшего углубления двусторонних отношений.
«Пашинян подчеркнул, что в дружественных и союзнических отношениях России и Армении начался новый этап. Правительство Армении заинтересовано в развитии взаимодействия во всех сферах», - говорится в пресс-релизе.
Никол Пашинян также подчеркнул важность повышения эффективности интеграционных процессов, передает РИА Новости.
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