Германия: желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит расколом Европе

Госсекретарь Министерства иностранных дел ФРГ Нильс Аннен утром в понедельник, 11 июня, высказался насчет желания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вернуть Россию в формат G8.

Немецкий дипломат абсолютно убежден, что подобный шаг грозит новым расколом Европе. В сегодняшнем интервью телеканалу ZDF Аннен отметил, что Россию нельзя приглашать в G7, если с ее стороны не будет продемонстрировано никакого движения – этого просто не поймут европейские коллеги.

По его словам, "большая семерка" защищает общие ценности, поэтому от властей РФ необходимы определенные политические шаги.