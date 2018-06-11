//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Обострение: подписчики реагируют на ежедневные фото шпагата Волочковой
- Беременную Анастасию Овечкину жестко раскритиковали в сети
- Юлия Барановская показала фото с возлюбленным
- Максим Галкин показал свою необычную зарядку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Германия: желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит расколом Европе
11 июня 2018, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь Министерства иностранных дел ФРГ Нильс Аннен утром в понедельник, 11 июня, высказался насчет желания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вернуть Россию в формат G8.
Немецкий дипломат абсолютно убежден, что подобный шаг грозит новым расколом Европе. В сегодняшнем интервью телеканалу ZDF Аннен отметил, что Россию нельзя приглашать в G7, если с ее стороны не будет продемонстрировано никакого движения – этого просто не поймут европейские коллеги.
По его словам, "большая семерка" защищает общие ценности, поэтому от властей РФ необходимы определенные политические шаги.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Путин призвал Порошенко немедленно освободить арестованных в Киеве журналистов
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Работа спецназа РФ в разгромленном оплоте боевиков под Дамаском попала на видео
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Культура
Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения о госпитализации артистки
//Новости партнеров
//Общество
Обострение: подписчики реагируют на ежедневные фото шпагата Волочковой
//В мире
Власти Китая предоставили воздушное судно Ким Чен Ыну для полета в Сингапур
//Общество
Появились подробности о российском подростке, попавшем в реанимацию в Турции
//Новости СМИ2
//Общество
Назван самый реалистичный прогноз сделавшей предсказания о России «новой Ванги»
//В мире
Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита с Ким Чен Ыном
//Политика
//Новости Redtram
//Спорт
//В мире
Гражданин РФ утонул в Казахстане, спасатели ищут еще семерых туристов
//В мире
//Спорт
Кадыров посетил открытую тренировку сборной Египта в Грозном
//В мире
Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав украинцев в России
//Политика
Эксперт объяснил, почему США бессильны против России и Китая
//Авто
//Криминал
//Политика
//Здоровье
Лолита рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов
//В мире