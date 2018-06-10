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В России появится должность заместителя президента?
10 июня 2018, 12:44 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
После предсказуемой победы Владимира Путина на выборах в марте этого года в так называемых «центрах принятия решений» - в АП и некоторых кабинетах Белого дома и Госдумы вновь заговорили о неминуемом введении поста вице-президента страны. Пока он будет назначаться самим действующим президентом.
Как рассказали «Аргументам недели» несколько источников, «считается, что инициатива проработки этого проекта исходит от самого Владимира Путина. Хотя официально это им нигде не озвучивалось». По словам представителя депутатского корпуса, «должность создается для более тщательного и системного влияния на внутреннюю экономическую политику, так как некоторые действующие и бывшие правительственные тяжеловесы могут по политическим мотивам блокировать социальные инициативы, прописанные в «майском указе-2018».
Среди таких «тяжеловесов-саботажников» называют первого вице-премьера и министра финансов Силуанова и бывшего первого «вице» Шувалова, который хотя и не попал в состав нового кабмина, но сумел сохранить влияние в правительственном аппарате.
В свою очередь правительственный чиновник говорит, что «необходим противовес представителям неолиберального клана председателя правительства, которых он вопреки мнению Самого сумел ввести в состав кабинета министров». «Существует негласная или неофициальная квота президента и премьера. Весь финансовый-экономический блок – это квота Медведева. Силовой – президента. С определенными оговорками, конечно», -поясняет он.
Как предполагается, пока вице-президент (если такая должность будет введена) будет назначаться действующим президентом. В дальнейшем, вероятно, он будет избираться вместе с кандидатом на пост президента. Авторство идеи приписывают главе АП Антону Вайно.
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