Россия и Китай подписали рекордные контракты

Президент России Владимир Путин находится с визитом в КНР. Из Поднебесной он привезет не только орден Дружбы, опыт в лепке пельменей и сувениры, но и подписанные контракты в сфере атомной энергетики.

В настоящий момент в китайском Циндао проходит саммит ШОС. Эта межправительственная международная организация была создана в 2001 году. В состав ШОС входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Кроме того, Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан имеют статус государств-наблюдателей при организации.

На полях саммита ШОС в Пекине прошли переговоры российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем. По итогам этих переговоров состоялась торжественная церемония подписания новых соглашений и контрактов.

Подписанные Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем документы определяют стратегию сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной энергетики на десятилетия вперед. Прежде всего речь идет о сооружении новых энергоблоков на Тяньваньской АЭС и на АЭС «Сюйдапу», пуски которых запланированы на 2026-2028 годы, передает РИА Новости.