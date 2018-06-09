Россия и Китай подписали рекордные контракты
9 июня 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин находится с визитом в КНР. Из Поднебесной он привезет не только орден Дружбы, опыт в лепке пельменей и сувениры, но и подписанные контракты в сфере атомной энергетики.
В настоящий момент в китайском Циндао проходит саммит ШОС. Эта межправительственная международная организация была создана в 2001 году. В состав ШОС входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Кроме того, Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан имеют статус государств-наблюдателей при организации.
На полях саммита ШОС в Пекине прошли переговоры российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем. По итогам этих переговоров состоялась торжественная церемония подписания новых соглашений и контрактов.
Подписанные Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем документы определяют стратегию сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной энергетики на десятилетия вперед. Прежде всего речь идет о сооружении новых энергоблоков на Тяньваньской АЭС и на АЭС «Сюйдапу», пуски которых запланированы на 2026-2028 годы, передает РИА Новости.
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