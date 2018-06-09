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Трамп не нашёл общего языка с лидерами стран G7
9 июня 2018, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]
Встречу лидеров стран «Большой семерки», прошедшую в Квебеке, в мире уже окрестили «саммитом раздора». Американский президент Дональд Трамп не нашел общего языка с остальными лидерами.
Прошедшая в Канаде встреча лидеров неформальной международной организации ведущих держав мира ознаменовалась неразрешимыми на данный момент противоречиями между участниками клуба. Так, американский президент подверг критике введенные Канадой и Францией торговые пошлины на американскую продукцию. Трамп считает, что таким образом эти страны не впускают американские товары на свои рынки.
Представители европейских стран, в свою очередь, раскритиковали решение Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Эти пошлины наносят чувствительный удар по европейской экономике, считают в Европе.
В итоге Трамп нарушил традицию: он отменил переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые обычно проводятся в рамках G7, и первым покинул саммит «Большой семерки», вылетев из Канады в Сингапур на предстоящие 12 июня переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, передает RT.
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