Киев рассматривает варианты силовой операции в Одессе

Киев рассматривает возможность проведения в Одессе силовой операции. Как вариант просчитывается размораживание приднестровского конфликта,. Такую ситуацию прогнозирует политолог Алексей Мартынов.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил, что «Киев теряет Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс». В связи с этим украинские парламентарии обратились к секретарю СНБО Украины Александру Турчинову с требованием предпринять немедленные меры.

Жители Одессы недовольны киевской властью благодаря действиям этой самой власти. Но люди запуганы обилием националистов в городе. «Чем это кончится – неизвестно, но на всякий случай в Киеве уже продумывают комбинации силовых мер», - заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Напомню, что у Одесской области общая граница с Приднестровьем. Силовые меры могут быть реализованы украинскими властями через размораживание приднестровского конфликта. К тому же в Приднестровье находятся российские миротворцы, а значит, Россия не сможет остаться в стороне. Насколько мне известно, это один из планов, который вынашивается киевскими властями и их кураторами в Вашингтоне», - приводит мнение эксперта РИА Новости.