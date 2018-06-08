Газопровод «Северный поток-2» является важным экономическим проектом для Германии. И он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран, заявил вице-председатель бундестага Томас Опперманн.

«Северный поток-2» - это важный экономический проект. Мы его поддерживаем, и он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран», - заявил вице-председатель немецкого бундестага Томас Опперманн в ходе встречи с председателем российской Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее российский и немецкий депутаты отметили возросшую активность контактов России и Германии на парламентском уровне. Также стало известно, что завтра российские парламентарии встретятся со своими немецкими коллегами на футбольном поле, сообщает РИА Новости.