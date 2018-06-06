Россия может подать иск к США в ВТО после введения пошлин на металлы

Россия изучает возможность привлечения США к суду Всемирной торговой организации в связи с вводом США пошлин на сталь и алюминий, заявил глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

Он добавил в интервью телеканалу «Россия 24», что Россия продавала Соединенным Штатам стальную и алюминиевую продукцию на миллиарды долларов.

Евросоюз оспорил решение США ввести пошлины на металлы из стран ЕС в рамках ВТО 1 июня.

В Госдуме утром в субботу, 2 июня, заявили, что РФ должна взять пример с европейских стран и принять жесткие меры в ответ на решение США ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия.