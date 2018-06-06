МИД РФ приветствовал принятие заявления СБ ООН по Украине

Министерство иностранных дел России приветствовало принятие Советом Безопасности ООН заявления по ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Совбез ООН впервые за несколько лет принял заявление по Украине

Российское дипломатическое ведомство выразило уверенность, что принятое Совбезом ООН решение является важным международным сигналом в адрес украинских властей, призванным побудить их к исполнению взятых на себя обязательств.

«Минский комплекс мер остается безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта. Эффективное разрешение кризиса на Украине возможно только мирным политико-дипломатическим путем через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», - подчеркивается в заявлении МИД РФ.

«В свете недавнего ухудшения положения на востоке Украины призыв к разведению сил и выводу тяжелых вооружений со стороны СБ ООН является своевременным и востребованным. Равно как и акцент на тяжелом гуманитарном положении жителей Донбасса, находящихся в социально-экономической блокаде со стороны Киева», - отметил российский МИД.