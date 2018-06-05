Немецкие политики возмущены заявлениями посла США и требуют его выслать

"Левая" партия Германии и экс-глава СДПГ Мартин Шульц заявили, что поведение посла США Ричарда Гренелла, который высказался за укрепление позиции консерваторов в ЕС, беспрецедентно для дипломата и его нужно выслать.

В интервью изданию Breitbart Ричард Гренелл открыто поддержал "правых" и заявил, что хочет разбудить "молчаливое большинство" страны. Он считает, что Бундестаг нуждается в срочном обновлении.

"Тот, кто, как американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат", — заявила лидер фракции "Левых" в Бундестаге Сара Вагенкнехт.

"Не дипломат, а правоэкстремистский колониальный офицер". Так высказался о Ричарде Гренелле Мартин Шульц.