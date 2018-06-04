Путин подписал закон о контрсанкциях

Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

При этом ограничения не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не выпускают в России или в других странах.

Компании из США или иных недружественных России государств не будут, согласно закону, участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.