В конфликте с коллективным Западом Российской Федерации поможет победить мощь ее армии. Такой вариант ответа стал самым популярным по итогам онлайн-опроса, прошедшего на сайте «Аргументы недели».

В опросе на момент написания данной новости приняли участие почти 800 человек, озвученную выше позицию поддержали 44% респондентов. Еще 37% полагают, что Москва должна задействовать экономические меры. Среди них отказ от американского доллара и прекращение поставок российского газа в страны Европейского союза. По мнению меньшинства – 20% - России в противостоянии с Западом надеяться не на что, поскольку одолеть столь сильного оппонента без союзников она не в состоянии.

Ранее в израильской прессе появилась заметка, авторы которой предсказали, что лидеры западных государств попытаются повторить с РФ «ливийский сценарий».