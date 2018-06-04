Россию необходимо вернуть в состав Большой восьмерки, чтобы создать противовес влиянию США, заявила сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт.

«Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть стран проводить не хотят», - заявила Сара Вагенкнехт в эфире немецкой радиостанции.

Представитель Левой партии Сара Вагенкнехт принадлежит к числу тех немецких политиков, которые считают необходимым восстановление контактов с Россией и сотрудничество по наиболее важным вопросам. «Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией. Наша политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться», - говорит она.

Россия вошла в клуб ведущих мировых держав в 1998 году. Но после возвращения в состав России Крыма в 2014 году члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Сейчас в состав G7 входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания и Италия, пишет РИА Новости.