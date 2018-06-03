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Захарова заявила, что ложь в Совбезе ООН стала рутиной

3 июня 2018, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова заявила, что ложь в Совбезе ООН стала рутиной
globallookpress.com

Ложь в Совете безопасности ООН стала рутиной, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, тем самым убивается и ООН, и Совбез ООН.

Захарова назвала Бабченко всемирным посмешищем

Захарова назвала Бабченко всемирным посмешищем

Как выразилась Захарова, творится "фантастический маразм". Речь идет о заявлении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который во вторник сообщил об убийстве журналиста Аркадия Бабченко, а на следующий день отказался от своих слов. При этом "Порошенко говорит, что вся история нужна России, чтобы показать, что Киев не контролирует ситуацию. Это трагикомедия", — добавила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Она убеждена, что руководство Украины готово идти даже на действия, убивающие его имидж, ради каких-то непонятных преимуществ.

Об актерах-стукачах

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