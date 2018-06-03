Голосование в Совбезе ООН: США остались в одиночестве

Внесенный США проект резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающий обстрелы Израиля палестинскими боевиками, не встретил поддержки. За него не проголосовал ни один член СБ ООН.

Соединенные Штаты вынесли на голосование в Совбез ООН текст, самым решительным образом осуждающий неизбирательные ракетные обстрелы Израиля со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС, подвергающие опасности жизни гражданских лиц. Также США призвали предпринять срочные шаги к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Однако никто, кроме самих США, не проголосовал за внесенный ими же текст резолюции. Россия, Кувейт и Боливия проголосовали против, остальные 11 стран воздержались. Таким образом, проект резолюции был отклонен как не набравший необходимого количества голосов.

Общее мнение по итогам голосования выразил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр. Он отметил, что предложенный США текст не был основан на сбалансированном подходе, не содержал предложений по решению ситуации, и был вынесен на голосование без предварительных консультаций, сообщают «Вести.ру».