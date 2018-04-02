Немецкий депутат о ситуации в Донбассе: Украина ведет войну против своего народа

Председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в Германии Андреас Маурер после поездки в Донбасс признал, что Украина все эти годы воевала с собственным народом.

Депутат считает, что в зоне конфликта происходит настоящий "геноцид". Маурер отметил в эфире телеканала TV Alfa, что киевское правительство объявило несколько миллионов человек сепаратистами и террористами. Маурер лично видел этих "террористов" и "сепаратистов", которые на деле оказались восьмидесятилетними пенсионерами, женщинами и детьми. По словам депутата, дети Донбасса всегда опасаются, что по дороге в школу их может подстрелить украинский снайпер. По этой же причине бабушки ходят за хлебом раз в неделю. По мнению политика, происходящее на востоке Украины – "это чудовищно, это страшно, это просто недопустимо".