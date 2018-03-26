Известный экономист и политик предсказал распад России

Экономист и политик Дмитрий Некрасов, который является постоянным участником ток-шоу Владимира Соловьева в интервью «АН» поделился своими мыслями о дальнейшей судьбе России.

«Сегодня у нас под кажущейся стабильностью на ближайшие 6 лет скрывается глубокая нестабильность в долгосрочной перспективе (и которая может реализоваться в любой момент) В долгосрочной перспективе Россия, с ее текущей политикой, скорее всего распадется и будет переживать тяжелый период. Мы можем убедить себя внутри страны, что все замечательно. Но реально, если смотреть на страну извне, вероятность того, что она в этой конфигурации не сохранится в ближайшие 20 лет выше 50%. А зачем тогда вкладываться в страну, если непонятно, что там будет происходить?» - сказал эксперт в интервью на канале Argumenti.ru.

Также Некрасов добавил, что реальная демократия, как правило, обеспечивает лучшую гарантию прав собственности и разрешения споров, а также эффективнее справляется с монополиями.