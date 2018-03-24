Украинский "Антонов" ищет выход на российский рынок в обход санкций
24 марта 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Украинское госпредприятие "Антонов" намерено собирать самолеты Ан с использованием российских комплектующих, в том числе и санкционных. Для этого компания ведет переговоры с представителями Белоруссии.
Предполагается, что в Белоруссии будут проводиться сервисное обслуживание, ремонт, а также сборка самолетов Ан-148/158. В 2015 году завод начал сам производить необходимые детали, которые раньше закупались в России, однако этих объемов все равно мало для полномасштабного производства. Если частично вывести деятельность компании из-под украинской юрисдикции, компания снова сможет закупать санкционные запчасти и увеличит объем производства.
В пресс-службе "Антонова" факт переговоров с минским предприятием подтвердили. Однако от комментариев подробностей проекта отказались, сославшись на то, что окончательного решения о реализации пока не принято.
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