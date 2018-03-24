Украинское госпредприятие "Антонов" намерено собирать самолеты Ан с использованием российских комплектующих, в том числе и санкционных. Для этого компания ведет переговоры с представителями Белоруссии.

Предполагается, что в Белоруссии будут проводиться сервисное обслуживание, ремонт, а также сборка самолетов Ан-148/158. В 2015 году завод начал сам производить необходимые детали, которые раньше закупались в России, однако этих объемов все равно мало для полномасштабного производства. Если частично вывести деятельность компании из-под украинской юрисдикции, компания снова сможет закупать санкционные запчасти и увеличит объем производства.

В пресс-службе "Антонова" факт переговоров с минским предприятием подтвердили. Однако от комментариев подробностей проекта отказались, сославшись на то, что окончательного решения о реализации пока не принято.