Песков рассказал об уровне культурной дискуссии с Британией

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что непредсказуемо враждебная политика Великобритании снижает уровень культурной дискуссии с этой страной.

«Увы, уровень этой культуры становится все ниже и ниже. Родина Байрона, Шекспира и Конан Дойля, некогда блестящая империя с потрясающими традициями в политике и дипломатии и так далее превратилась в страну, где политики позволяют себе, мягко говоря, безответственные заявления. Это проблема», - констатировал Дмитрий Песков.

России приходится действовать в сложившейся ситуации, стараясь политическими и дипломатическими методами минимизировать последствия такого положения дел для нашей страны. Это необходимо для обеспечения наиболее подходящих и комфортных условий, позволяющих решать наши внутренние задачи, подчеркнул Песков.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Вслед за этим разгорелся скандал, сообщает RT.