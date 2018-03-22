В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»
22 марта 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Члены комитета по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов большинством голосов поддержали завершение расследования о «вмешательстве России» в выборы президента США.
Комитет планирует также выпустить рекомендации по итогам данного разбирательства, говорится в официальном заявлении. Расследование «российского вмешательства» в выборы американского президента прояснило меры, «которые Россия использует в Соединённых Штатах». «Выводы и рекомендации, которые мы публикуем сегодня, демонстрируют характер российской активности как в кибератаках, так и в использовании социальных сетей для разжигания раздора», — приводит заявление конгрессмена Майка Конуэя NBC. В комитете подчеркнули, что действия России представляют серьезную угрозу для будущих выборов в США, включая промежуточные выборы в Конгресс.
Законодатели не обнаружили никакого сговора между помощниками, членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа и российскими властями.
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