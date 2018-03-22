Дмитрий Рогозин не лишится своего поста в правительстве

После инаугурации президента правительство РФ официально уйдёт в отставку, и новый премьер-министр будет формировать его заново. Политологи и политики анализируют сейчас, кто из нынешних членов кабинета может потерять свой пост и какие новые лица могут войти в него.



По мнению политолога, политика и публициста, доктора экономических наук Михаила Делягина, "После всех этих крушений ракет и потерей спутников президент, рассказав о наших достижениях, выписал товарищу Рогозину индульгенцию покруче Папы Римского. Я не думаю, что его будут убирать, потому что, если его уберут, он возглавит партию «Родина». А с ним она имеет некоторые отчётливые перспективы. Но никому не нужно усложнять ситуацию, тем более сейчас, когда парламентская система лишилась одной из самых надёжных опор – ЛДПР. Третье место Жириновского – проблема для парламентской системы", - считает Делягин.



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