Почему Алексей Кудрин не возглавит правительство РФ

До инаугурации президента политологи и политики гадают, кто станет следующим премьер-министром и кто войдёт в новое правительство России. В видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube политолог, публицист и политик, доктор экономических наук Михаил Делягин исключил из списка кандидатов в премьеры бывшего министра финансов Алексея Кудрина.



"Не люблю хвалить начальство, но иногда приходится. Есть такой способ уволить человека – поручить дело, которое ему заведомо не по плечу. Я не знаю, был ли это изощрённый, циничный способ увольнения Кудрина или искренние заблуждения. Но когда ему поручили «Стратегию-2030», это был смертный приговор. И товарищ Кудрин этот приговор (в политическом отношении) реализовал с блеском.



Он умный человек, но по складу ума не способен к систематической детальности. Соответственно, он не был способен даже возглавить написание программы. При этом его интеллектуальный уровень и знание предмета, профессионализм не позволяют ему продвинуться дальше уровня раннего Гайдара начала 1990-х годов. Поэтому он не смог написать программу, это бессмысленный набор благих пожеланий и разрозненных требований, частью вредных. И в результате, когда весной прошлого года было обсуждение его программы и программы Титова, которая тоже никуда не годится, президент всё это послушал и сказал: «На доработку, в правительство». На доработку в правительство – это наплевать и забыть, я к этому кошмару отношения иметь не хочу. И после этого Кудрин как реальный кандидат куда-то исчез", - считает Делягин.



Что касается остальных претендентов на премьерский пост - смотрите в видеоинтервью Михаила Делягина на канале Youtube.



