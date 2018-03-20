Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что считает Россию "психически больной страной". Прошедшие в России президентские выборы ассоциируются у нее со "светлым советским прошлым".

Она отметила, что "Россия — это диагноз". С таким заявлением Геращенко выступила в эфире телеканала ICTV. "Это правда диагноз, и так произошло, что мы, Украина и украинцы, первыми поняли этот диагноз", - отметила она. Вице-спикер добавила, что в России уже выросло поколение, которое не представляет, что власть может меняться. В качестве преимуществ украинской политической системы она назвала сменяемость власти, напомнив, что в ее стране сменились уже пять президентов.