Ирина Геращенко назвала Россию "психически больной страной"
20 марта 2018, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что считает Россию "психически больной страной". Прошедшие в России президентские выборы ассоциируются у нее со "светлым советским прошлым".
Она отметила, что "Россия — это диагноз". С таким заявлением Геращенко выступила в эфире телеканала ICTV. "Это правда диагноз, и так произошло, что мы, Украина и украинцы, первыми поняли этот диагноз", - отметила она. Вице-спикер добавила, что в России уже выросло поколение, которое не представляет, что власть может меняться. В качестве преимуществ украинской политической системы она назвала сменяемость власти, напомнив, что в ее стране сменились уже пять президентов.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес