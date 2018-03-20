Анатолий Литовченко прокомментировал итоги выборов президента

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко дал свои комментарии относительно итогов президентских выборов на Южном Урале. Парламентарий особенно подчеркнул, что в этом году выборы продемонстрировали два уникальных явления – отменно высокую явку и убедительная победа Владимира Путина.

По мнению Литовченко, выборы президента являются своеобразны экзаменом на политическую зрелость.

- Цифры говорят о том, что южноуральцы поддерживают курс президента, вместе с ним стремятся сделать нашу страну сильной и независимой, - уточнил он. - А беспрецедентно высокая активность южноуральцев демонстрирует их уверенность в развитии мегаполиса.

Анатолий Литовченко подчеркнул, что перемены к лучшему происходят у жителейпрямо на глазах, и он считает, что в этом заслуга главы Челябинска Евгения Тефтелева и губернатора Южного Урала Бориса Дубровского. Он уверен, что это произошло из-за высокого уровня доверия к власти. Это как раз тот случай, когда реальные дела оказались сильнее предвыборной агитации.

- Об этом говорит и решение о проведении в Челябинске саммита ШОС – Южный Урал попал в зону особого позитивного внимания президента, - подытожил парламентарий. – А значительный рост поддержки избирателями Владимира Путина подчеркивает то, что для российского общества президент - национальный лидер, которого поддерживает большинство россиян.