Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая
19 марта 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая 2018 года. 18 марта состоялись выборы президента России, победителем которых стал Владимир Путин.
После завершения выборов на территории Российской Федерации в минувшее воскресенье Владимир Путин провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.
Победитель поблагодарил избирателей за тот выбор, который они сделали. "... за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали".
Путин пообещал, что его большая, расширенная команда будет работать так же напряжённо, но с большим результатом.
По словам российского лидера, сейчас он думает о возможных изменениях в правительстве. Все изменениях Путин объявит после инаугурации, после 7 мая.
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