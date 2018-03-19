Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая 2018 года. 18 марта состоялись выборы президента России, победителем которых стал Владимир Путин. Владимир Путин сейчас обдумывает изменения в правительстве

После завершения выборов на территории Российской Федерации в минувшее воскресенье Владимир Путин провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.

Победитель поблагодарил избирателей за тот выбор, который они сделали. "... за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали".

Путин пообещал, что его большая, расширенная команда будет работать так же напряжённо, но с большим результатом.

По словам российского лидера, сейчас он думает о возможных изменениях в правительстве. Все изменениях Путин объявит после инаугурации, после 7 мая.