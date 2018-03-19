Американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал итоги выборов президента РФ в условиях агрессивной политики Запада и усиленного мирового давления на Россию.

Агрессивная политика Запада и развязанная информационная и экономическая война против нашей страны не достигли своей цели. На Западе, видимо, считают историю лженаукой, или просто не знают ее. В условиях, когда внешние нападки на Россию усиливались, наша страна всегда сплачивалась, как и в этот раз.

«Премьер-министру Великобритании госпоже Мэй следует выдать специальную грамоту за то, что она повысила явку населения России на выборы президента», - процитировал Дмитрий Дробницкий шутку из соцсетей. А подавляющее большинство граждан России подтвердили вчера свой выбор в пользу сильной и суверенной страны.

В ближайшее время, считает американист, Западу будет не до России, поскольку их собственная политическая система трещит по швам. Вся та власть истеблишмента, которая была выстроена на Западе после Второй Мировой войны, рушится под напором новых движений, передает РИА Новости.

По предварительным итогам выборов президента России, Владимир Путин набрал более 76% голосов. Это больше, чем набрали все остальные кандидаты, вместе взятые.