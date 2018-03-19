Владимир Путин рассказал о планах на следующий срок

Выступая в своем предвыборном штабе, Владимир Путин рассказал о планах работы на следующий срок, об отношениях России с другими странами и о "деле Скрипаля". ЦИК обработал 99% протоколов и назвал число полученных Путиным голосов

Перед страной стоят сложные задачи, отметил действующий президент, и нам вполне по силам не просто решать их в текущем режиме, но осуществить прорыв, о котором говорилось ранее в послании Федеральному Собранию. Нам нужно единство, чтобы двигаться вперед, добавил Путин.

Владимир Путин поблагодарил свою команду и всех граждан страны, отдавших за него свой голос на выборах президента. «Мы все – одна большая команда», - подчеркнул он и выразил надежду, что эта команда сохранится в ближайшие годы, передает РИА Новости.

Говоря об отношениях России с другими странами, Путин подчеркнул готовность Москвы к диалогу и преодолению любых трудностей. Москва заинтересована в позитивном развитии отношений с любыми странами на любых континентах, отметил Президент.

Президент также назвал нелепыми обвинения в адрес России в отравлении экс-шпиона Скрипаля. «Никто не стал бы этого делать, особенно перед выборами и чемпионатом мира по футболу, это абсурд», - сказал он.