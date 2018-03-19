ЦИК обработал 99% протоколов и назвал число полученных Путиным голосов

В Центральной избирательной комиссии РФ сегодня утром сообщили о завершении обработки 99,51 процента протоколов. В минувшее воскресенье, 18 марта, в России состоялись выборы президента страны.

Согласно последней информации, за действующего российского лидера Владимира Путина граждане отдали 76,65 процента голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,81 процента, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,67 процента, передает РИА "Новости". Что касается Ксении Собчак, то за нее проголосовали 1,67 процента граждан, а за главу партии "Яблоко" Григория Явлинского – 1,04 процента.

Подчеркивается, что поддержка российских избирателей, которую в этом году получил Путин, стала рекордной за его политическую карьеру.