ЦИК обработал 99% протоколов и назвал число полученных Путиным голосов
19 марта 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Центральной избирательной комиссии РФ сегодня утром сообщили о завершении обработки 99,51 процента протоколов. В минувшее воскресенье, 18 марта, в России состоялись выборы президента страны.
Согласно последней информации, за действующего российского лидера Владимира Путина граждане отдали 76,65 процента голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,81 процента, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,67 процента, передает РИА "Новости". Что касается Ксении Собчак, то за нее проголосовали 1,67 процента граждан, а за главу партии "Яблоко" Григория Явлинского – 1,04 процента.
Подчеркивается, что поддержка российских избирателей, которую в этом году получил Путин, стала рекордной за его политическую карьеру.
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