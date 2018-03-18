Появилась информация о явке граждан на выборах президента РФ
18 марта 2018, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в воскресенье, 18 марта, появилась информация о явке избирателей на выборах президента Российской Федерации. Голосование, как ранее стало известно, завершилось в 20.00 по московскому времени.
В Центральной избирательной комиссии РФ отметили, что по состоянию на 18.00 по Москве явка в России достигла 59,93 процента, передает РИА "Новости".
Сотрудники ЦИК подчеркнули, что к настоящему моменту обновление информации об активности граждан РФ на выборах российского лидера полностью прекращено. В общей сложности процесс голосования продолжался в течение двадцати двух часов.
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