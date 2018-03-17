Сергей Лавров подтвердил, что Россия не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия. Как отметил глава МИД РФ, запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально.

«В мире пять держав имеют ядерное оружие, но даже неядерные страны не станут подписывать документ в таком директивном ключе», - отметил министр в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан. Лавров отметил, что все основные принципы продвижения к безъядерному миру зафиксированы в Договоре о нераспространении ядерного оружия и они достаточны для обеспечения всеобщей безопасности и стабильности.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в ООН в июле. В разработке документа не участвовали ядерные державы. С 20 сентября 2017 года договор открыт для подписания. Предполагается, что он вступит в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран.