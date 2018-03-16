Киев не пустит россиян в посольство и консульства в день выборов

Украинские силовики не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта, говорится в заявлении министерства.

Вход в дипломатические учреждения будут иметь только россияне с дипломатическим статусом.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков напомнил российской стороне, что в соответствии с нотой МИД Украины № 610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года Украина заявила решительный протест МИД России и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на "временно оккупированных Россией территориях Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополь". Россия, несмотря на требования министерства иностранных дел Украины, не отказалась от проведения голосования в Крыму. Россия, несмотря на требования министерства иностранных дел Украины, не отказалась от проведения голосования.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам РФ с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — говориться в заявлении.