Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 15 марта, сделал важное заявление. По словам политика, североатлантический альянс отнюдь не хочет "холодной войны" с Российской Федерацией.

Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о деятельности НАТО, подчеркнул, что организация также не стремится к гонке вооружений, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, накануне генсек альянса потребовал, чтобы Россия как можно скорее раскрыла всю информацию о веществе "Новичок", которым, как предполагается, были отравлены в британском городе Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.