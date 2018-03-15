Генсек НАТО заявил, что альянс не хочет новой "холодной войны" с Россией
15 марта 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 15 марта, сделал важное заявление. По словам политика, североатлантический альянс отнюдь не хочет "холодной войны" с Российской Федерацией.
Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о деятельности НАТО, подчеркнул, что организация также не стремится к гонке вооружений, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, накануне генсек альянса потребовал, чтобы Россия как можно скорее раскрыла всю информацию о веществе "Новичок", которым, как предполагается, были отравлены в британском городе Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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