Европа не хочет поддерживать Лондон из-за дела Скрипаля

Сразу же после того, как Тереза Мэй объявила о новых санкциях, при помощи которых Великобритания надеется наказать Москву, её действия прокомментировали европейские СМИ. По мнению немецкой государственной медиакомпании Deutsche Welle, сейчас в конфликте с Москвой Лондону не на кого опереться.

Причина этого, как не трудно догадаться, кроется в «Брекзите». Немецкие эксперты утверждают, что из-за своего стремления покинуть Евросоюз сейчас Лондон оказался в изоляции. «Меры, которые могут нанести реальный ущерб президенту Путину, стали бы действенными, если бы их поддержали все европейцы. В противном случае эффект будет минимальным. Однако пока никто не проявил готовности это сделать», – пишет Deutsche Welle. Более того, когда недавно на Мюнхенской конференции по безопасности Тереза Мэй в своей очень эмоциональной речи призвала ЕС к созданию нового партнерства по безопасности, реакция Брюсселя оказалась очень сдержанной. Европейцы не хотят, чтобы Лондон использовал сотрудничество, как козырь при выходе из ЕС.

Такое противодействие англичанам преодолеть будет нелегко. Тем более, у Мэй больше нет политического капитала в ЕС. Переговоры по «Брекзиту» ведут к неизбежному выходу Великобритании из ЕС и в Брюсселе сейчас не склонны к тому, чтобы из любви к Лондону ужесточать санкции в отношении России, –считает немецкая медиакомпания.

Кроме этого, эксперты ФРГ обращают внимание на то, что мощная поддержка в конфликте с Кремлем, которую британскому премьеру оказал теперь уже бывший глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, могла стоить ему должности. То есть позиция Белого дома по делу Скрипаля может быть совсем не такой, как рассчитывают в Лондоне.