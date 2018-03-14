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Венедиктов и Дудь обсудили, кто из политиков может занять пост премьера

14 марта 2018, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Венедиктов и Дудь обсудили, кто из политиков может занять пост премьера
фото с сайта Википедия

Блогер Юрий Дудь побеседовал с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, в том числе о возможном новом председателе российского правительства. Венедиктов высказал свое мнение о политиках, которых будут претендовать на пост премьер-министра.

Журналист считает, что с высокой вероятностью главой правительства останется Дмитрий Медведев,- сообщает ura.ru. Венедиктов полагает, что на пост премьера могут претендовать действующий мэр Москвы Сергей Собянин, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Журналист сомневается, но не исключил, что правительство может возглавить Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

 

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