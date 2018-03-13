Российский сенатор прокомментировал назначение Помпео госсекретарём
13 марта 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал назначение Майка Помпео госсекретарём США. Президент США Дональд Трамп снял с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначил министром иностранных дел бывшего главу американской разведки.
Вот что сказал по этому поводу российский сенатор: "Майк Помпео – первый человек из правоконсервативной Tea Party ("Партии чаепития"), назначенный на пост госсекретаря. Внешней политикой прежде не занимался. Как и Трамп, сторонник решительных методов". "Крайне правые республиканцы будут в восторге", — написал Пушков в Twitter.
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