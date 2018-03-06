Сейм Польши принял сегодня проект закона о разжаловании генералов, получивших звания во времена Польской Народной Республики. Он предусматривает лишение воинских званий, в том числе, и посмертно.

Решения по генералам будет принимать президент страны по представлению министра национальной обороны, а по офицерам — глава МО самостоятельно. бывший президент ПНР Войцех Ярузельский может попасть в эти списки, сообщает РИА Новости.

Сейчас законопроект отправляется на рассмотрение Сената.