В Польше принят проект о разжаловании генералов "советского периода"
6 марта 2018, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сейм Польши принял сегодня проект закона о разжаловании генералов, получивших звания во времена Польской Народной Республики. Он предусматривает лишение воинских званий, в том числе, и посмертно.
Решения по генералам будет принимать президент страны по представлению министра национальной обороны, а по офицерам — глава МО самостоятельно. бывший президент ПНР Войцех Ярузельский может попасть в эти списки, сообщает РИА Новости.
Сейчас законопроект отправляется на рассмотрение Сената.
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