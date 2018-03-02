Главное, о чем говорил Президент – о гражданах России

Сахалинцы продолжают высказывать свои мнения о состоявшемся в четверг ежегодном Послании Президента России Федеральному собранию. Речь главы государства длилась более часа, то и дело прерываясь аплодисментами.

Говорил Президент важные для всех нас вещи, о том, чего мы достигли на сегодняшний день, но, что более важно, о том, что еще предстоит сделать. Не остался без внимания первого лица страны не один аспект жизни. Здравоохранение и образование, строительство и разработки, социальное обеспечение и повышение заработных плат и пенсий, и т.д.

- Но самое важное, из того, о чем говорил Президент, это главная ценность России – ее жители, - считает председатель общественной палаты Сахалинской области, присутствовавший во время оглашения Послания Президента Владимир Иконников. – Это звучало в каждой фразе главы государства. Все те сферы, которые влияют на качество нашей жизни, нашли отражение в Послании. Это и социальная сфера, и деятельность гражданского общества, и экономика, образование, медицина, среда для жизни в наших населенных пунктах, развитие пространства – вокруг человека…Все должно создаваться для того, чтобы наши граждане могли чувствовать, что они живут в комфорте. Конечно, шла речь и о том, что Россия всегда будет отстаивать свои интересы и интересы своих граждан на международной арене.