Песков: Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил сегодня, что президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта. По словам пресс-секретаря президента, глава государства работает над посланием.

Как уточнил Песков, сегодня Путин готовит послание, работает в Ново-Огарево.

Накануне из нескольких источник стало известно, что Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта. 21 февраля Дмитрий Медведев подтвердил эту информацию.

Президент РФ ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.