МИД РФ ждет, что скажет США по поводу «неопознанных вертолетов» в Афганистане

Россия ждет объяснений от Соединенных Штатов и НАТО о полетах неопознанных вертолетов в контролируемые боевиками районы Афганистана. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что Вашингтону неоднократно задавали вопросы на основе публичных заявлений афганских провинций о том, что неопознанные вертолеты, которые могли иметь отношение к НАТО, «осуществляют полеты в те районы, где базируются боевики». Зачем эти полеты совершаются - никому непонятно. Глава МИД добавил, что Россию очень беспокоят события в Афганистане, в том числе расширение там влияния «Исламского государства» (запрещено в РФ), передает РИА Новости.