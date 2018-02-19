Американцев и украинок задержали за съемку Генштаба Сербии

Двое граждан США и две украинки арестованы в Сербии за то, что попытались с помощью дрона сфотографировать военный объект в пригороде Белграда. В здании часто работает министр обороны Александр Вулин.

Съемки велись у здания старого Генерального штаба Сербии, где сегодня находятся Агентство военной разведки и Агентство военной безопасности. С нарушителями закона теперь будут разбираться полиция и прокуратура, сообщает РИА Новости.

Президент страны Александр Вучич сообщил журналистам в Белграде, что задержаны иностранные граждане, но, по его словам, "речь не идет о чем-то особенно опасном".