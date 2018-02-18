Россия направила в МИД Украины ноту протеста

Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве. Российская дипмиссия призвала украинские власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.

"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем",— говорится посольства.

Российские дипломаты направили ноту после того, как в субботу, 17 февраля, представители украинских националистических организаций ворвались в РЦНК в Киеве. Националисты сожгли российский флаг, выломали двери внутри здания и разрисовали здание граффити. Глава Центра Константин Воробьев рассказал, что 18 февраля ожидается новое нападение.