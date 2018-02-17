В НАТО объяснили, почему Украине нет места в альянсе

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер объяснила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, почему Украина до сих пор не может вступить в Североатлантический альянс. Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО

Роуз припомнила, что сейчас есть 4 государства, которые декларируют своей целью вступление в НАТО, – это Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина.

В настоящий момент из упомянутых стран лишь Украина не заявила о том, что стремится к получению Плана действий, не сделала это приоритетом своей национальной политики, хотя это обязательное условие для вхождения в НАТО, рассказала Гетемюллер.

В декабре Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что "евро-атлантическая интеграция является стратегической целью Украины".