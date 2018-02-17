СМИ Украины потребовали от Порошенко прекратить уничтожение свободы слова

Главы и редакторы ряда украинских СМИ обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом прекратить давление на свободу слова в стране. Соответствующее обращение было опубликовано на одном из сайтов.

Оно также адресовано главе Верховной рады, генпрокурору, премьер-министру Украины, базирующимся в стране дипломатическим представительствам стран Европы и США.

Сообщается, что на Украине угроза свободе слова дошла до "точки невозврата". Только за прошедший год было зафиксировано более 300 фактов нарушения свободы слова в стране. Отмечается, что имели место и применения физической силы к журналистам, и поджоги редакций СМИ, аресты, обыски, атаки на интернет-ресурсы изданий, а также давление со стороны полиции, фискальных органов и прочее.

В связи с этим представители СМИ требуют от президента принять необходимые меры для улучшения ситуации, объяснить, как происходит контроль в Нацсовете по вопросам ТВ и радиовещания за работой президентский «четвёрки», а также отозвать из Нацсовета представителей, назначенных Порошенко, передает ТАСС.

Составители обращения требуют организовать круглый стол под патронатом парламента США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента.