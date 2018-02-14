ЦИК порекомендовал Первому каналу отложить повторный показ фильма Оливера Стоуна

Центральный избирательный комитет посоветовал Первому каналу отложить повторный показ фильма Оливера Стоуна «Путин» до момента завершения президентских выборов в России. Данное решение позволит сохранить легитимность выборного процесса.

По мнению политолога Андрея Колядина, предвыборная агитация включает в себя создание положительного образа человека, о котором создаётся АПМ — агитационно-пропагандистский материал, передает НСН. «В фильме президент предстаёт как очень цельный, разумный, взвешенный, интересный человек, которым, по сути, он и является. Конечно, это право каждого президента удовлетворять интерес жителей страны к его персоне. Но в условиях выборной кампании, я думаю, что рейтинги Владимира Владимировича таким способом поднимать не стоит. К нему и так есть высокое уважение электората, за него готовы голосовать, и его рейтинги это показывают. Наверное, чтобы не вызывать раздражение оппонентов, такие мероприятия лучше проводить в рамках предвыборной кампании, которая начнётся с 17 февраля, вне зависимости от того, нарушение это закона или нет. Это снимет массу претензий и вопросов со стороны людей, которые придерживаются воззрений на то, что должен быть не Путин, а кто-то другой в руководстве страны», — заявил Колядин.

Он подчеркнул, что если картину продолжат показывать после старта официальной агитации, это будет правомерно. Сам показ фильма Стоуна в предвыборный период на телеканале он связал с желанием заинтересованных лиц обозначить свою причастность к кампании российского лидера.