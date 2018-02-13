Генерал МВД Сергей Кузьмин назначен начальником Московского уголовного розыска

Генерал МВД Сергей Кузьмин приказом президента РФ назначен начальником Московского уголовного розыска (МУР). О кадровых назначениях на Петровке, 30 сообщается на сайте столичного управления МВД.

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов сегодня представил личному составу новых руководителей структурных подразделений столичного главка.

В феврале на должность замначальника полиции ГУ МВД России по г. Москве – начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин. Начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков назначен генерал-майор полиции Юрий Девяткин.

Приказом начальника Главного управления ГУ МВД России по г. Москве на должность начальника Четвертого управления МВД России назначен полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.