Генерал МВД Сергей Кузьмин назначен начальником Московского уголовного розыска
13 февраля 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Генерал МВД Сергей Кузьмин приказом президента РФ назначен начальником Московского уголовного розыска (МУР). О кадровых назначениях на Петровке, 30 сообщается на сайте столичного управления МВД.
Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов сегодня представил личному составу новых руководителей структурных подразделений столичного главка.
В феврале на должность замначальника полиции ГУ МВД России по г. Москве – начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин. Начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков назначен генерал-майор полиции Юрий Девяткин.
Приказом начальника Главного управления ГУ МВД России по г. Москве на должность начальника Четвертого управления МВД России назначен полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.